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Helal Akreditasyon Kurumu ile MÜSİAD arasında iş birliği

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Helal Akreditasyon Kurumu ile MÜSİAD arasında iş birliği

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında Türkiye’nin helal kalite altyapısını güçlendirmek, iş dünyasında bu konudaki farkındalığı artırmak, dünyadaki helal belgeli ürün ve hizmet pazarından daha fazla pay alınmasını sağlamak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

HAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ile MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan öncülüğünde söz konusu anlaşmaya yönelik imza töreni düzenlendi.

Anlaşmayla kurumlar arasında helal gıda altyapısı ve helal belgeli ticaret alanlarında bilgi alışverişi yapılması, helal gıda konusunun toplum nezdinde itibar görmesi amacıyla ortak eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında helal belgelendirme ve helal belgeli ticaret gibi konularda farkındalığın artırılmasını hedefleniyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, anlaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, helal üretim ve tüketimin önemine işaret etti.

Kaan, "Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının maalesef yabani hayvanlardan bulaştığına dair ciddi iddialar var. Türkiye olarak salgının hem ekonomik hem de sosyolojik etkilerini ciddi manada hisseden bir ülkeyiz. Bu durumda, İslam’ın emrettiği yeme, içme, temizlik ve 'helal dairede' yaşama anlayışının önemini daha yakından idrak ediyoruz. Bu bağlamda, Helal Akreditasyon Kurumu ile yaptığımız anlaşma bir kez daha önem kazanıyor.” ifadelerini kullandı.

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Soylu da helal sektöründeki denetim ihtiyacına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugünün dünyasında standartları oluşturmak, ürünü üretmek kadar önemlidir. Standartları oluşturmanın ön şartı ise kalite altyapısı alanında gelişmiş bir ülke olabilmektir. Ülkemiz, Avrupa Birliği ile kurduğu Gümrük Birliği vasıtasıyla dünyaya açık ve gelişmiş kalite altyapısına sahip bir ekonomidir. İşte tam da bu sebepten dolayı Türkiye, Müslüman dünyasında İslam İşbirliği Teşkilatı standartları uyarınca akreditasyon yapabilen ilk ülke olmuştur. Bu itibarla, MÜSİAD ile yapılan söz konusu iş birliği protokolünü önemsiyoruz, küresel düzeyde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir denetim/akreditasyon mekanizması kurulması hedefine yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

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