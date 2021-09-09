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Helal Akreditasyon Kurumu, İSEDAK projesi kapsamında "Helal Kalite Altyapısı Eğitimi" verdi

09.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Helal Akreditasyon Kurumu, İSEDAK projesi kapsamında "Helal Kalite Altyapısı Eğitimi" verdi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) projesi kapsamında Helal Kalite Altyapısı Eğitimi düzenlendi.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, İSEDAK proje finansmanı 8. Dönem Proje Çağrısı dahilinde yürütülen "İİT Ülkelerinde İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Helal Belgelendirme Sistemi ve Helal Kalite Altyapısı Temelli Helal Teknik Denetimleri İçin İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" başlıklı projenin eğitim etkinliği 6-8 Eylül'de kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Temmuz ayı itibarıyla yürütülmeye başlanan projenin ilk etkinliği olarak düzenlenen "İİT/SMIIC Helal Kalite Altyapısı Eğitimi"ne Kazakistan, Kırgızistan, Nijerya, Pakistan, Türkiye'nin helal kalite altyapısıyla ilgili paydaşları ve SMIIC temsilcileri fiziki ve çevrim içi katılım sağladı.

İlgili OIC/SMIIC standartlarını kapsayan eğitimin son gününde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'na da bir saha ziyareti gerçekleştirilerek eğitime katılan paydaşların akredite laboratuvar uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması sağlandı.

Eğitime fiziki katılanların sertifikaları ise dün düzenlenen törende takdim edildi.

Projenin ikinci etkinliği olan "Helal Belgelendirmede Güvenin Küreselleştirilmesi" temalı uluslararası konferans ise 6-7 Ekim'de fiziki ve çevrim içi katılımla gerçekleştirilecek. Konferansa, yurt içi ve dışından helal kalite altyapısı alanında öncü uzmanlar konuşmacı olarak katılacak.

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