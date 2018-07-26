Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

Helena Matic'ten bomba açıklama...
Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin Fulham'a transfer olmasının ardından yönetim harekete geçti.
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Birçok isimle görüşen yönetim, Dinamo Zagreb'in genç kalecisi Dominik Livakovic için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
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23 yaşındaki Livakovic'in Beşiktaş'ı istemesi nedeniyle Zagreb'li yetkililerin ikna olmak üzere olduğu ifade edildi.
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Ayrıca Livakovic'in sevgilisi Helena Matic, geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yaptı.
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İkili tatildeyken gazetecilerin fotoğraflarını çekmesine sinirlenen Matic, "İyi çekin, bir daha çekemeyeceksiniz. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz" dedi.
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Bu sözler 'transfer gerçekleşiyor' diye yorumlandı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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