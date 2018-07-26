Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

Helena Matic'ten bomba açıklama...

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

1 / 25 Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin Fulham'a transfer olmasının ardından yönetim harekete geçti.

2 / 25 Birçok isimle görüşen yönetim, Dinamo Zagreb'in genç kalecisi Dominik Livakovic için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

3 / 25 23 yaşındaki Livakovic'in Beşiktaş'ı istemesi nedeniyle Zagreb'li yetkililerin ikna olmak üzere olduğu ifade edildi.

4 / 25 Ayrıca Livakovic'in sevgilisi Helena Matic, geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yaptı.

5 / 25 İkili tatildeyken gazetecilerin fotoğraflarını çekmesine sinirlenen Matic, "İyi çekin, bir daha çekemeyeceksiniz. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz" dedi.

6 / 25 Bu sözler 'transfer gerçekleşiyor' diye yorumlandı. (Fotomaç)

7 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

8 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

9 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

10 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

11 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

12 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

13 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

14 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

15 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

16 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

17 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

18 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

19 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

20 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

21 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

22 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

23 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

24 / 25 Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı