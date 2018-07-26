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Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic'in sevgilisi Helena Matic, gazetecilerin kendilerini çekmesine sinirlendi ve bombayı patlattı: "İyi çekin, bir daha çekemeyeceksiniz. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz"

Helena Matic'ten bomba açıklama...

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

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Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin Fulham'a transfer olmasının ardından yönetim harekete geçti.

Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin Fulham'a transfer olmasının ardından yönetim harekete geçti.
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Birçok isimle görüşen yönetim, Dinamo Zagreb'in genç kalecisi Dominik Livakovic için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Birçok isimle görüşen yönetim, Dinamo Zagreb'in genç kalecisi Dominik Livakovic için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
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23 yaşındaki Livakovic'in Beşiktaş'ı istemesi nedeniyle Zagreb'li yetkililerin ikna olmak üzere olduğu ifade edildi.

23 yaşındaki Livakovic'in Beşiktaş'ı istemesi nedeniyle Zagreb'li yetkililerin ikna olmak üzere olduğu ifade edildi.
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Ayrıca Livakovic'in sevgilisi Helena Matic, geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yaptı.

Ayrıca Livakovic'in sevgilisi Helena Matic, geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yaptı.
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İkili tatildeyken gazetecilerin fotoğraflarını çekmesine sinirlenen Matic, "İyi çekin, bir daha çekemeyeceksiniz. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz" dedi.

İkili tatildeyken gazetecilerin fotoğraflarını çekmesine sinirlenen Matic, "İyi çekin, bir daha çekemeyeceksiniz. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz" dedi.
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Bu sözler 'transfer gerçekleşiyor' diye yorumlandı. (Fotomaç)

Bu sözler 'transfer gerçekleşiyor' diye yorumlandı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
9 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
10 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
11 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
12 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
13 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
14 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
15 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
16 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
17 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
23 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
24 / 25

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi Helena Matic açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
Helena Matic Dominik Livakovic Beşiktaş dinamo zagreb

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haber futbolcu transferi haberi ama futbolcuyu göremedim herhalde bu kadıncağız oynayacak :)
gel gel burda daha güzel çekerler
kaleye bu afetimi koyacagız likovic diye
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