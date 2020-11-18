Helikopter destekli trafik denetimi

Gaziantep’te trafik ekiplerince denetim yapıldı havadan ve karadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Bölge Trafik Ekiplerince havadan ve karadan denetimler yapıldı. Yapılan denetimlere 7 ekip ve 15 personel yer aldı. Yapılan denetimler sonucunda, 34 kişiye Emniyet kemeri kullanmamaktan, 9 kişiye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 1 kişiye yükü karayoluna dökülecek şekilde yükleme yapmaktan, 5 kişiye sol şerit ihlalinden, 3 kişiye zorunlu haller dışında park veya duraklama yapmaktan olmak üzere, toplam 44 araç plaka ve sürücüsüne 52. maddeden ceza kesildi.

