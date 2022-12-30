Helikopterli kayağın adresi Kaçkarlar Alpler'e rakip

Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıldıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem spor dallarından heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici de bulunan bu spor, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.

Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu'nun bu sezon Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans vermesinin ardından heliski için özel tasarlanmış üç helikopter, Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Gümrük işlerinin tamamlanmasını ardından helikopterler Ayder Yaylası'na ulaştı.

"FAALİYETLER 15 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, Kaçkar Dağları'nda 2005 yılında faaliyetin 1 helikopter ve 20 sporcu ile başladığını söyledi.

Kar kalitesi ve gelen sporcuların bölgeden memnun kalması ile her geçen yıl sporcu sayısının arttığına değinen Haşimoğlu, "Bir helikopter ile başladığımız faaliyeti bu yıl üçe çıkardık. Geçen yıl 300'ün üzerinde sporcu gelmişti. Bu yıl 400 civarında sporcu bölgede olacak. İlk ekip rehberler 3 Ocak'ta gelecek, ilk tur 7 Ocak'ta gelecek. Sezonu 15 Nisan'a kadar uzattık. Faaliyetler 15 Nisan'a kadar devam edecek." diye konuştu.

Haşimoğlu, güvenliğin ön planda olduğunun altını çizerek, "Eksik olan malzemeleri tamamladık. Uydu cihazları hazırlandı. Kaçkarlar'da vericiler dikilecek. Kayılan alanlarda güvenlik nedeniyle direkleme yapılacak. Pilotlar ve görevliler zirvelerde kar kalitesi ve çığ riski ile ilgili araştırma yapacak, sonrasında haftalık faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Faaliyetlerin başladığı yıldan itibaren Avrupa'dan sporcu yoğunluğu olduğuna dikkati çeken Haşimoğlu, şunları aktardı:

"Rusya'dan da sporcu geliyor ama İsviçre, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya gibi bölgelerden daha çok geliyorlar. Dünyada bu sporu yapan kişi sayısı çok az ve bu ülkelerde yoğunlukta. Bazı sporcular kendi özel jetleri ile geliyor. Jetleri havaalanında bırakıyor. Bizler de helikopterle alarak faaliyetlerini gerçekleştireceğiz."

Haşimoğlu, son yıllarda Türk sporcuların da bölgedeki operasyonlara katılmaya başladığını anlattı.

Türkiye'nin tanıtımı için çok değerli operasyonu yönettiklerini vurgulayan Haşimoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Pahalı bir spor dalı ama tanıtım anlamında önemli katkı sağlıyor. Hedefimiz Kaçkarları dünya markası yapmak. Faaliyetlere başladığımızda Heliski ile ilgili mevzuat yoktu. Mevzuatı bu sporu yapan ülkelerden getirdik. Sağ olsun, Kültür ve Turizm Bakanlığı yardımcı oldu. Sportif Faaliyetler Yönetmeliği'ne heliskiyi tanımladılar. Yönetmelikle işi rahat götürebiliyoruz. Yegane amacımız Ayder'i Davos, Kaçkarlar'ı da Alpler'in üzerinde bir dünya markası yapmak."

"TECRÜBE VE GELİŞİMİMİZ AÇISINDAN BAMBAŞKA BİR OPERASYON"

Türk pilot Ozan Koyuncu ise her pilotun Kaçkarlar'da uçmayı hayal ettiğini söyledi.

Kaçkarlar'ın, pilotlar için muhteşem bir manzara olduğunu ifade eden Koyuncu, şu görüşü dile getirdi:

"Bu imkanı bizlere sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Heliski operasyonu Türkiye'de yapılan en büyük operasyonlardan biri. Çok zevkli ve zor bir operasyon. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler de Türk pilotlar olarak görevimizi başarı ile yaparken bütün sporcuları bölgeye bekliyoruz."

Koyuncu, pilotlar açısından operasyonun önemine dikkati çekerek, "Tecrübe ve gelişimimiz açısından bambaşka bir operasyon. Düz bir uçuş değil. Sadece bir noktadan başka bir noktaya gitmiyoruz. Türk pilotlar olarak dağlarda sporcuları en iyi noktalara taşımak için katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

