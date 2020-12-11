Hem doğa korunuyor hem de enerji üretiliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip hizmete sunulan atık su arıtma tesisleri, bir günde 156 bin 730 metreküp atık su arıtıyor.

Arıtılan suyu tarımsal sulamada kullanan Büyükşehir Belediyesi bu sayede elde edilen biyogazdan 6 bin 800 KW enerji üretimi sağlıyor. Sıfır atık projesine de katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu sayede hem doğayı koruyor hem de enerji üretiyor. Alanında uzman teknik ekiplerin istihdam edildiği tesisler ileri biyolojik arıtma tesisi özelliği de taşıyor, Atık su analizi için her gün 89 adet çeşitli periyotlarla numuneler alınarak laboratuar ortamında tahlilleri yapılıyor. Daha önceden yaşanan kanalizasyon atıklarının çevreye verdiği zararları en aza indirgemek için kurulan atık su arıtma tesisleri ile çevresel sorunları ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tesislerde kanalizasyon atıklarından biyogaz üreterek tesisin kendi ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretip ve tarımsal sulama için temiz su üretimi yapılıyor. Şanlıurfa Merkez, Hilvan, Siverek ve Akçakale atık su arıtma tesislerimizde bir günde 156 bin 730 metreküp atık su arıtılarak 62 ton çamur bertaraf edilip biyogazdan da 6 bin 800 kW elektrik elde edilmektedir. Son olarak temizlenerek ayrıştırılan atık sular dezenfekte edilerek temizlenerek tarıma elverişli temiz su olarak tekrar doğaya kazandırılıyor.

