Hem İngilizce hem İspanyolca öğreniyorlar

2 yıl önce eğitim öğretime başlayan MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) Manisa Kampüsünde 4 yaşında başlayan yabancı dil eğitimleri 2. sınıftan itibaren ikinci yabancı dille birlikte devam ediyor. Kolejde 4 yaşında başlayan İngilizce eğitimin yanında 2. sınıftan itibaren tüm öğrencilere İspanyolca da öğretiliyor.

MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) okul öncesi 4 yaştan lise son sınıfa kadar İngilizce, 2. sınıftan lise son sınıfa kadar İspanyolca eğitim veriyor.

Düşüncelerini yabancı dille anlatabilecekler

Yabancı dilin artık dünyanın her yerinde aynı öneme sahip olduğunu vurgulayan MER Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer, “Kampüslerimizde okuyan öğrencilerimizin aldıkları eğitim sonrası düşüncelerini yabancı dille anlatabilecek seviyeye gelmeleri için tüm çalışmaları yapacağız.” dedi

İspanyolca derslerini İspanyol bir öğretmen tarafından verildiğini kaydeden Dr. Mermer, “Öğrencilerimiz birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak da İspanyol öğretmenimiz tarafından verilen İspanyolca dersini görmekte. Geçen yıl Kampüs Müdürümüz Mehmet Kanca’nın da gayretleriyle öğrencilerimizi Çekya’nın başkenti Prag’da yabancı dil eğitiminde buluşturduk. Kurum olarak da kendilerini destekledik. Başarılı olan eğitim kadromuza yeni öğretmen takviyelerle destek sağladık. Bir lisan bir insan felsefesi ile eğitim öğretim çalışmalarımıza devam edip yine projelerle ve pratik yaparak başarılı olmalarını sağlayacağız.” diye konuştu.



