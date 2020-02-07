Hem İş öğreniyor hem de harçlıklarını çıkartıyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri yapılan yeni okul ve atölyelerde hem meslek öğreniyor, hem de harçlıklarını çıkartıyorlar.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde modern yeni binasına taşınan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesinde eğitim amaçlı kurulan atölyelerde hem meslek öğreniyor, hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Okul bünyesinde kurulan Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesinde öğrenciler, aldıkları eğitimin yanında atölyede uygulamalı olarak aldıkları eğitimi pratiğe döküyor. Okulun Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında öğretmenlerin gözetiminde araçların tamir ve bakımı yapılıyor. Atölyede bir tamir atölyesinde bulunabilecek tüm teknik ve mekanik aletler bulunuyor. Yeni açılan Motorlu Araçlar Atölyesinde ilerideki günlerde özel araçlarında tamir ve bakımı yapılması amaçlanıyor. Bu çalışmalardan öğrenciler pratik olarak hem araba tamir ve bakımı öğrenip meslek sahibi olurken, hem de elde edilen gelirle harçlıklarını çıkaracak.

Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Akarsu,’ Amaçlarının piyasaya kalifiyeli eleman yetiştirmek olduğunu’ belirterek,"Okulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçti, okulumuz bünyesinde beş tane bölümümüz bulunmakta, bunlardan biri de Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümüdür. Buradan mezun olacak öğrenci direk usta seviyesine gelip mezun olacak. Rahatlıkla bir aracın tamirini ve bakımını yapacak bir seviyeye geliyor" dedi.

Öğrencilere günümüz mesleklerini öğrettiklerini belirten Akarsu,"Siverek ilçemizde okulumuzda açılan bu bölümler bir ilktir, motorlu araçlar teknolojileri yanında, mobilya dekorasyon alanı, metal teknolojileri alanı, laboratuar hizmetleri alanı ve yenilebilen teknolojiler alanıyla ilçemizde ilk olma özeliklerini taşıyor. Daha önce metal hariç bu bölümler ilçemizde yoktu, yeni bina ve atölyelerimizle açtığımız bölümler sayesinde mezun olan öğrencilerimiz piyasada rahatlıkla iş bulacak" şeklinde konuştu.

Atölyede gelişmiş ekipmanlar kullanılıyor

Mehmet Yaşar Akarsu, Klasikleşmiş eğitim vermediklerini, günümüz şartlarında, gelişmiş bir tamir atölyesinde ne araç ve gereç varsa bunları temin etiklerini belirterek, "Amacımız piyasada kalifiyeli elaman yetiştirmektir, onun için klasik eğitimden ziyade günümüz akıllı arabaların nasıl tamir edilmesini gerektiğini öğretiliyor. Örneğin, öğrenci, bilgisayardan bir aracın arızasını öğreniyor ve bunun mutluluğunu yaşayabiliyor, zaten eğitimde amaçlarımızdan biri de öğrencinin yaparak, yaşayarak eğitim görmesidir. Bunları öğrenen bir kişi istediği yerde ve istediği piyasada iş yeri de açabiliyor, çalışabiliyor. Tabi devam etmek isteyen öğrencilerimiz, burada aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde üst öğrenim olan otomotiv mühendisliğine rahatlıkla gidebiliyor. Bu meslekler günümüzün meslekleridir ve inşallah bu sayede öğrencilerimize güzel iş imkanları sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

11’inci sınıf öğrencisi Yusuf Barzan da, "Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesinde çok iyi işler öğrendik. İlerde bu mesleği geliştireceğim, buradan mezun olduktan sonra bir atölye açmayı düşünüyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

