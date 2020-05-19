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Hem kutladılar hem dua ettiler

ORDU HABERLERİ  | 19.05.2020 23:08 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir site sakinleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle meşale ve müzik eşliğinde renkli kutlama düzenledi.Gölevi Mahallesi’nde bulunan 72 dairelik Seçkinler Sitesi, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde görkemli bir program gerçekleştirdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir site sakinleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle meşale ve müzik eşliğinde renkli kutlama düzenledi.
Gölevi Mahallesi’nde bulunan 72 dairelik Seçkinler Sitesi, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde görkemli bir program gerçekleştirdi. Bütün ailelerin katıldığı kutlama şöleninde, balkonlardan bayrakla eşlik eden birçok vatandaş ise meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin her resmi bayramlarında bu tür organizasyonlara imza attıklarını söyleyen Seçkinler Sitesi Kurulu Başkanı Emine Demirci, "Geçtiğimiz 23 Nisan’da yine sitemizde meşalelerle beraber vatandaşlarımızla kutlama etkinliği düzenledik. Yine bu akşam 19 Mayıs olması münasebetiyle gençlerimize destek amaçlı kutlamalarımızı meşale yakarak müzik eşliğinde yapalım istedik. Korona virüs nedeniyle site sakinlerimiz içinde yapılan bu kutlama etkinliği de moral olur diye düşündük. Ayrıca bu etkinliğin bitiminde Kadir Gecesi programımız var. Yine hep birlikte sitemizdeki ailelerimizle beraber Yasin-i Şerif okuyarak programımızı tamamlayacağız” dedi.
Site sakinleri daha sonra Kadir Gecesi nedeniyle Yasin-i Şerif okudu.

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Ordu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Fatih Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nilüfer Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nur Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Acar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Defne Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
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