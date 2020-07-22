Hem maske dağıttı, hem veda etti

Malatya’nın Pütürge ilçe Kaymakamlığından Mardin Vali Yardımcılığı görevine atanan Recep Aydın, ilçe merkezinde esnafları ziyaret edip, hem maske dağıttı hem de veda etti.

Pandemi sürecinde maske talebine destek amacıyla Kaymakam Recep Aydın koordinesinde iş adamlarının göndermiş olduğu maske kumaşları ile Halk Eğitim Merkezinde gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından şimdiye kadar yaklaşık 10 bin adet maske dikildi. Dikilen maskeler Kaymakam Recep Aydın tarafından esnaf ve vatandaş ziyareti sırasında dağıtıldı.

Kaymakam Recep Aydın’ın 14 Temmuz 2020 Tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Mardin Vali Yardımcılığına atanması sebebiyle Pütürge ilçe esnafıyla tek tek vedalaşarak herkesten helallik istedi. Kaymakam Aydın, hem maske dağıttı hem de veda etti.

