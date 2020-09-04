Hem suçlu hem güçlü

Eskişehir’de alkol alıp maske takmayan 2 kişi, polise mukavemet gösterip saldırınca hem idari para cezası kesildi, hem de haklarında soruşturma başlatıldı

İstiklal mahallesinde yaya devriyesi yapan polis ekipleri, alkol olan ve maskesiz olduklarını görülen A.Ö. ve B.B.’yi maske takmaları hususunda uyardı. Şahıslar maske takmayıp kimliklerini de ibraz etmeyince olay yerine ekip çağrılarak gerekli idari ceza uyguladı. Şahıslar, ilerledikleri esnada geri dönerek görevlilere saldırınca zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve haklarında tahkikat başlatıldı.

