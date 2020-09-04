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Hem suçlu hem güçlü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de alkol alıp maske takmayan 2 kişi, polise mukavemet gösterip saldırınca hem idari para cezası kesildi, hem de haklarında soruşturma başlatıldıİstiklal mahallesinde yaya devriyesi yapan polis ekipleri, alkol olan ve maskesiz olduklarını görülen A.Ö.

Eskişehir’de alkol alıp maske takmayan 2 kişi, polise mukavemet gösterip saldırınca hem idari para cezası kesildi, hem de haklarında soruşturma başlatıldı
İstiklal mahallesinde yaya devriyesi yapan polis ekipleri, alkol olan ve maskesiz olduklarını görülen A.Ö. ve B.B.’yi maske takmaları hususunda uyardı. Şahıslar maske takmayıp kimliklerini de ibraz etmeyince olay yerine ekip çağrılarak gerekli idari ceza uyguladı. Şahıslar, ilerledikleri esnada geri dönerek görevlilere saldırınca zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve haklarında tahkikat başlatıldı.

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