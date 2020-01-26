YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor

Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor

DÜZCE HABERLERİ  | 26.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Trafik ve asayiş ekipleri şehrin değişik noktalarında zaman zaman denetimler yaparak suç ve suçluların önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle asayiş ekiplerinin denetimlerinde sık sık silah ve uyuşturucu maddeye rastlanırken. ekipler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini bildirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Düzce TSO deprem bölgesi için destek kampanyası başlattıDüzce TSO deprem bölgesi için destek kampanyası başlattı
Akçakoca Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyasıAkçakoca Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Düzce Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:13
İkindi
15:47
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

Düzce Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Ayşe Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.