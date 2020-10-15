YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hem uyardı hem sohbet etti!

Hem uyardı hem sohbet etti!

MALATYA HABERLERİ  | 15.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.Korana virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçe genelinde alınan tedbirler sayesinde süreci başarılı bir şekilde yürüten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan vatandaşları tedbirler konusunda uyarmaya devam ediyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Korana virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçe genelinde alınan tedbirler sayesinde süreci başarılı bir şekilde yürüten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan vatandaşları tedbirler konusunda uyarmaya devam ediyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek için de mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Kazgan, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Kazgan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların korona virüse karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Başkan Kazgan, "Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Maske, mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası olmalıdır. Herkesi bu önemli üç kuraldan taviz vermemeye davet ediyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti

Malatya Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:18
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:12

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Betül Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Yeşiltepe Adli Tıp Caddesi yenileniyor
Yeşiltepe Adli Tıp Caddesi yenileniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.