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Hem yol ortasına park etti, hem de el frenini çekmeyi unuttu

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket etmeye başladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiğini gören bir vatandaş aracı durdurarak olası bir faciayı önledi.
Efeler’in en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde alışveriş yapmak amacıyla arabasını yol ortasında bırakan sürücü, aracının el frenini çekmeyi unuttu. Araç bir süre sonra hareket etmeye başladı. Boşta kalan aracın hareket ettiğini fark eden duyarlı vatandaş aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Kapıları kilitli olan aracı kapı kolundan tutarak durdurmaya çalışan vatandaşa çevredeki esnaflar yardım etti. Araç altına yol dubası koyularak durdurulurken araç sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Olaydan habersiz bir şekilde aracının başına gelen araç sahibi, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Trafik ışıklarına da yakın bir noktada yolun ortasına aracını parkeden araç sürücüsü, trafiğin kilitlenmesine sebep olurken, diğer sürücü ve vatandaşlar tepki gösterdi.

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