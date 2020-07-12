Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında şirket ve kurumların karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı. Üniversite ve sanayi iş birliğine örnek olacak projeler, işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlıyor ve maliyetleri düşürmek için öneriler sunuyor.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaklaşık 8 ay boyunca çalışarak DYO, Bosch Termoteknik, İnci GS -Yuasa, Öztaş Demir Çelik, Kanat Boyacılık gibi ulusal ve uluslararası şirketlere, akademik ve şirket danışmanların da desteği ile mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları projelerle işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlarken, çeşitli oranlarda da tasarruf ettirerek maliyetleri azaltan çözümler sundu.

6 yılda 36 projeye TÜBİTAK desteği

Geçtiğimiz 5 yılda mezuniyet projelerinden 20’si TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bu yıl da 6 projeleriyle TÜBİTAK 2209 - B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Böylelikle son 6 yılda, TÜBİTAK desteği alan mezuniyet projesi sayısı ise 26’ya ulaşmış oldu.