YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

İZMİR HABERLERİ  | 12.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında şirket ve kurumların karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı.

Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında şirket ve kurumların karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek projelere imza attı. Üniversite ve sanayi iş birliğine örnek olacak projeler, işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlıyor ve maliyetleri düşürmek için öneriler sunuyor.
Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaklaşık 8 ay boyunca çalışarak DYO, Bosch Termoteknik, İnci GS -Yuasa, Öztaş Demir Çelik, Kanat Boyacılık gibi ulusal ve uluslararası şirketlere, akademik ve şirket danışmanların da desteği ile mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları projelerle işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlarken, çeşitli oranlarda da tasarruf ettirerek maliyetleri azaltan çözümler sundu.

6 yılda 36 projeye TÜBİTAK desteği
Geçtiğimiz 5 yılda mezuniyet projelerinden 20’si TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bu yıl da 6 projeleriyle TÜBİTAK 2209 - B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Böylelikle son 6 yılda, TÜBİTAK desteği alan mezuniyet projesi sayısı ise 26’ya ulaşmış oldu.

Üniversite-sanayi iş birliği
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy, öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek, "Üniversite ve sanayi iş birliği her zaman gündemde olan bir konu. Yaşar Üniversitesi olarak bu iş birliğine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz, daha okurken mezun olduktan sonra çalışacakları ortamı tanıma fırsatı buluyor. Sanayi kuruluşları da ortaya çıkan projeler sayesinde; verimlilik, tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar elde ediyor, yaptığımız projelerde şirket ortaklarımızdan da büyük övgüler alıyoruz. Ege Bölgesi’ndeki ulusal ve uluslararası şirketlerle akademik ve şirket danışmanların da desteği ile geliştirilen projelerle TÜBİTAK destek programlarına kabul edilmek doğru yolda olduğumuzu gösterdi" şeklinde konuştu.
Bitirme projeleri koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adalet Öner de, projelerle ilgili bilgi vererek, "Projelerin her biri, şirketlerde yaşanan gerçek problemleri ele aldı. Öğrencilerimiz, bir akademik danışman, bir araştırma görevlisi ve birlikte çalışılan kuruluştan bir şirket danışmanı ile çalışma fırsatı buldu. Yürütülen projelerle şirketlere fayda sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin de yeteneklerini ve bilgi birikimi arttığını, asıl önemlisi iş dünyası konusunda tecrübe kazandırdığını görüyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:51
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:44
Yatsı
22:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Konak’ta saklı tarih ortaya çıkıyor

Konak’ta saklı tarih ortaya çıkıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çeşme otoyolunda kaza: 2 kişi yanarak öldü

Çeşme otoyolunda kaza: 2 kişi yanarak öldü

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.