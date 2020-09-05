Hem ziyaret hem denetim

Malatya’nın Doğanyol ilçesinin yeni Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçede bazı mahalleri ziyaret edip hem sorunları yerinde dinledi, hem de Covid-19 denetimi yaptı.

Beraberinde bazı daire müdürleri ile birlikte Gökçe Mahallesine giden İlçe Kaymakamı Talha Altuntaş, vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, hem sorunları yerinde dinleyen, hem de Covid-19 denetimi yapan Altuntaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda da bulundu.

Daha sonra Gökçe Mahallesinde tamamlanan Milli Eğitim lojmanlarını inceleyen Altuntaş, ardından Koldere Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti.

