Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser

Öğrencilerin haftanın iki günü evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini aktaran Karaman, "4 yıldır devam eden proje kapsamında 800 hastaya ulaştık. Hastalarımıza gerekli sağlık hizmeti sunan öğrencilerimiz bununla da yetinmeyip şarkılar ve türküler ile hastalara moral veriyor. Böylelikle hasta ve öğrencilerimiz arasında ayrı bir bağ oluşarak tedavi süreci hızlanıyor" dedi.

Aile Sosyal ve Çalışma Hizmetleri İl Müdürü Mehmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının projeden çok memnun olduklarını söyledi.

Öğrenciler, ağız bakımını, tansiyon ölçümünü, fizik tedavi uygulamalarını, ilaçların kullanım takibini yaptıkları hastalar için ziyaretlerinin sonunda yan flüt çalan arkadaşlarına eşlik ederek mini bir konser de veriyor.

Kırklareli Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, üniversite ile Kırklareli Aile Sosyal ve Çalışma Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Bakım Destek Projesi" kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ediyor.

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Üniversitesinde hemşirelik eğitimi alan bir grup öğrenci, bakımları için evlerinde ziyaret ettikleri yatağa bağımlı hastalara verdikleri mini konserle moral de sağlıyor.

Öğrencilerden Merve Çaptuğman da aktif meslek hayatlarına başlamadan uygulamada yer almanın kendilerine tecrübe kazandırdığını belirtti.

Hastalara yaptıkları müzik terapinin de olumlu dönüşlerini aldıklarını ifade eden Çaptuğman, şunları dile getirdi:

"Hastalarla sohbet ediyor hal ve hatırlarını soruyoruz. Hastaların her ağrı sızısını, kullandığı ilaçları kayıt altına alıyoruz. Ziyaretimizin son bölümündeki mini konserimizle hastaların eşlik ettiğini ve duygularını görebildik. Hatta hiç gülmeyen içine kapalı hastalara müzikle ulaştık. Onları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor.

Konuşmasından, görmesine, beslenmesinden uyku düzeninde gelişmeler gördük.Yaraların iyileştiğini, bir hafta sonrasının hastalarda iyileşmeler gözlemledik. Hasta yakınları da bize teşekkür etmeye başladılar. Biz aslında burada hastaların yaralarına dokunmadan yüreklerine dokunmayı amaçladık. Yaralarını sararken kalplerini de sarmaya başladık. Duyguları hisleri gerçekten çok önemli."

Öğrencilerden Gamze Özeser, hastalara fiziksel ve psikolojik destek sunduklarını belirtti.