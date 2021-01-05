YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Hemşirelik Fakültesi 2020 performans değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Hemşirelik Fakültesi 2020 performans değerlendirme toplantısı gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2021 10:26 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi 2020 Yılı Performans Değerlendirme toplantısı, gerçekleşti.Toplantıya, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.

Hemşirelik Fakültesi 2020 performans değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi 2020 Yılı Performans Değerlendirme toplantısı, gerçekleşti.
Toplantıya, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Fakültenin 2020 yılındaki akademik ve idari faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, bilimsel ve sosyal aktiviteler ile öğrenci, kurum ve personel performans değerlendirmeleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
ADÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yazılım Sorumlusu Toros Katılmış’ın
öğretim üyelerinin ADÜZEM ile ilgili sorularını yanıtlamasının ardından Öğrenci Temsilcisi Süleyman Selim Korkmaz her türlü gelişime açık olduklarını ifade etti.
Toplantı, Fakülte personeli ve öğrencilerin 2021 yılı için güzel dilekleri ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:19
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Dolunay Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Barış Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.