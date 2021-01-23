Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı

Afyonkarahisar’da, taş yağmuruna tutulan trenin lokomotifindeki makinist hafif şekilde yaralandı

Olay, eski Et Balık Kurumu hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait Konya’ya giden yük treni kimliği belirsiz kişiler tarafından hemzemin geçitten geçtiği sırada taş yağmuruna tutuldu. Atılan taşlardan birisi treni çeken lokomotifin camına isabet ederek, içerde bulunan makinistlerden birinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından tren durmayarak yoluna devam ederken hafif şekilde yaralanan ve ismi öğrenilemeyen makiniste ise lokomotifte bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeler ile arkadaşları müdahale etti. Olayın ardından makinistler durumu ‘155 Polis İmdat’ hattına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri ise şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

