YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesindeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı.

Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesindeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Palas Mahallesinde 53513 sefer sefer sayılı yük treni ile A.T.’nin sürücüsü olduğu 59 FH 514 plakalı otomobil hemzemin geçitte çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.T. ile H.T.’yi ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.