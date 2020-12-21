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Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Her alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız”

SAKARYA HABERLERİ  | 21.12.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kısıtlama süreci boyunca yoğun çalışmalarına ara vermeden devam Hendek Belediyesinin hafta sonu yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Turgut Babaoğlu, “Her alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

Kısıtlama süreci boyunca yoğun çalışmalarına ara vermeden devam Hendek Belediyesinin hafta sonu yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Turgut Babaoğlu, “Her alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresi içinde çalışmalara ara vermeden devam ettikleri dile getirdi. Çalışmaları değerlendiren Başkan Babaoğlu, “Hendek Belediyesi olarak özellikle kısıtlama günlerinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz sahada etkin bir şekilde çalışırken, planlanan iş ve işlemlerin aksamaması için yoğun bir gayretle mücadele ediyoruz. Diğer yandan sokaklarda yaşayan can dostlarımız için sokaklarda bulunan kaplara ve belirli noktalara mama ve yem bırakıyoruz. Çağrı merkezimiz üzerinden beyaz masaya ulaşan tüm talepleri dikkatle inceliyoruz. Her alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu süre içinde lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız” dedi.

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