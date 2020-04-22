Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması adına hazır olduklarını söyledi.

Korona virüsü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler vesilesiyle Hendek olarak vatandaşların mağdur olmaması için görev başında olduklarını anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara ve uyarılara riayet edilmesinin önemine değinen Başkan Babaoğlu, “4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur olmayacak. Bunun için tüm düzenlemeler ve tedbirler alınmıştır. Bu kısıtlama salgının yayılmasını engellemek ve sosyal mesafeyi korumak adına getirilmiştir” dedi

Hizmetinde olacağız

Hendek Belediyesi olarak sistemli bir şekilde vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyleyen Başkan Babaoğlu, “Yasak öncesi hemşehrilerimiz ihtiyaç listelerini hazırlayıp sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde temin etmelidir. Hiç panik yapmadan, tüm uyarılar dikkate alınmalıdır. Bu zorlu süreci dayanışma içinde atlatıp her birlikte güzel günlere kavuşacağız. Lütfen biraz daha sabır” dedi. Kültür ve Sosyal İşler, Sağlık İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri ve Çağrı Merkezi başta olmak üzere ilgili tüm birimler yasak süresi boyunca görevde olacaklar. Ulaşım, ihtiyaçların temini, hasta nakil gibi tüm hizmetler aksamadan devam edecek. Vatandaşların Hendek Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Hendek Belediyesi çağrı merkezi ile irtibata geçmesi istenirken; fırın, akaryakıt istasyonu ve oto lastik tamircilerinin iletişim bilgileri de görsellerle duyuruldu.