YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Hendek Belediyesi tarihine sahip çıkıyor

Hendek Belediyesi tarihine sahip çıkıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla mahalle meydanlarında bulunan tarihi çeşmeler için planlanan restore çalışmalarının ilki Karatoprak Mahallesinde başladı.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun mahallelerde bulunan tarihi çeşmelerin korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilmesi için verdiği talimat sonrasında Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla mahalle meydanlarında bulunan tarihi çeşmeler için planlanan restore çalışmalarının ilki Karatoprak Mahallesinde başladı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun mahallelerde bulunan tarihi çeşmelerin korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilmesi için verdiği talimat sonrasında Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. İlk olarak Karatoprak Mahallesi meydanında bulunan tarihi çeşme aslına uygun bir şekilde restore edilmeye başladı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Babaoğlu, “Geçmişimizden aldığımız ilhamla adım adım geleceğe ilerliyoruz. Şehrimizin güzelliklerine sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Karatoprak mahallesinde kullanılamaz haldeki eski çeşmenin dokusuna uygun olacak bir şekilde yenilemesine başladık. Tamamlandığında güzel bir eser ortaya çıkacak. Eskiden vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılayan bu çeşme yeniden eskisi gibi olacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Sakarya Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:23
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Karaağaç Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Alıfuatpaşa Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Balık tutarken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

Balık tutarken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.