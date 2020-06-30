Hendek Belediyesi tarihine sahip çıkıyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla mahalle meydanlarında bulunan tarihi çeşmeler için planlanan restore çalışmalarının ilki Karatoprak Mahallesinde başladı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun mahallelerde bulunan tarihi çeşmelerin korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilmesi için verdiği talimat sonrasında Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. İlk olarak Karatoprak Mahallesi meydanında bulunan tarihi çeşme aslına uygun bir şekilde restore edilmeye başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Babaoğlu, “Geçmişimizden aldığımız ilhamla adım adım geleceğe ilerliyoruz. Şehrimizin güzelliklerine sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Karatoprak mahallesinde kullanılamaz haldeki eski çeşmenin dokusuna uygun olacak bir şekilde yenilemesine başladık. Tamamlandığında güzel bir eser ortaya çıkacak. Eskiden vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılayan bu çeşme yeniden eskisi gibi olacak” dedi.

