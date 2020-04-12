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Hendek Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 12.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşların yanında olup tüm ihtiyaçlarını karşılayan Hendek Belediyesi, diğer yandan sağlık personelleri, bakıma muhtaç vatandaşlar, hastalar, karantinadaki vatandaşlarımız ve sokak hayvanları için seferber oldu.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşların yanında olup tüm ihtiyaçlarını karşılayan Hendek Belediyesi, diğer yandan sağlık personelleri, bakıma muhtaç vatandaşlar, hastalar, karantinadaki vatandaşlarımız ve sokak hayvanları için seferber oldu.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi. Babaoğlu yasağın başladığı ilk andan itibaren tüm kurumlarla işbirliği içinde vatandaşlara hizmet götürülmesi adına planlamalar yapıldığını söyledi. Hendek Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun 7/24 hizmette olduğunu anlatan Babaoğlu, “Bu zor dönemde tüm kurumlarla işbirliği içinde Kaymakamlık koordinesinde tüm çalışmalar yürütülmektedir. Ekiplerimiz bu grupla koordineli çalışmalarını sürdürmektedir. Yasak başladığı andan itibaren halkımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlıklarımızı yaptık. Çağrı merkezimize gelen ekmek ve diğer tüm talepler hızlıca yerine getirilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük yemekleri ev ekmekleri evlerine teslim edilmiş, eksiklikleri olup olmadığı yerinde görülmüştür. Bu hizmette kesintisiz sürecek. Sağlık çalışanlarımızın görev yerlerine ve evlerine rahatça gidebilmeleri adına otobüs tahsis ederken, hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı yurtlara ulaştırıyoruz” dedi
Hayvan Barınağı ve sokaklardaki can dostlarımızla yakından ilgilendiklerini anlatan Başkan Babaoğlu, “ Barınağımızdaki ve sokaklardaki can dostlarımız bizlere emanet. Onların bakımı ve yiyeceklerin temini noktasında ekiplerimiz görevi başındadır. Dezenfektan çalışmalarımız hızla devam ederken, sokaklarımızda kapsamlı bir şekilde temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde şehrimizin pırıl pırıl olması için görevi başında. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına görevimizin başındayız.Hemşehrilerimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu zor günler geçecek. Devletimizin aldığı tüm kurallara uyararak, tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.

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