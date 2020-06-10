Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin kapanış saatlerine uyup uymadığını ve halı sahaları denetledi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi ve halı sahaların geçici süreyle kapatılması kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığından gelen genelge doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri market ve halı saha denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler kapsamında saat 21.00’da kapanması gereken marketleri denetlerken, bu karara uymayan işletmeler uyarıldı. Market denetimlerinin tamamlanmasının ardından zabıta ekipleri halı sahaların kapalı olup olmadığını denetlerken, halı sahaların tümünün kapalı olduğu tespit edildi.



