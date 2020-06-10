YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim

Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim

SAKARYA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin kapanış saatlerine uyup uymadığını ve halı sahaları denetledi.Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi ve halı sahaların geçici süreyle kapatılması kararı verilmişti.

Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin kapanış saatlerine uyup uymadığını ve halı sahaları denetledi.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi ve halı sahaların geçici süreyle kapatılması kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığından gelen genelge doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri market ve halı saha denetimi yaptı.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler kapsamında saat 21.00’da kapanması gereken marketleri denetlerken, bu karara uymayan işletmeler uyarıldı. Market denetimlerinin tamamlanmasının ardından zabıta ekipleri halı sahaların kapalı olup olmadığını denetlerken, halı sahaların tümünün kapalı olduğu tespit edildi.

Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:21
Sabah
05:20
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:25

Sakarya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Ayşe Handan Eczanesi
Adapazari
Bilge Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Merkez Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Akçay Barajındaki su seviyesi maksimum seviye çok yakın

Akçay Barajındaki su seviyesi maksimum seviye çok yakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.