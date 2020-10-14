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Hendek Belediyesinden E-İmar kolaylığı

SAKARYA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak adına çözümler üretmeye devam Hendek Belediyesinde, İmar durumu sorgulama hizmeti internet üzerinden sorgulamaya açıldı.Hendek Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında; vatandaşlar parseline ait yapılaşma koşulları hakkında www.hendek.bel.tr adresinde bulunan e-imar uygulaması http://keos.hendek.bel.tr/imardurumu/index.aspx adresinden sorgulama yapabilecek.

Hendek Belediyesinden E-İmar kolaylığı

Vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak adına çözümler üretmeye devam Hendek Belediyesinde, İmar durumu sorgulama hizmeti internet üzerinden sorgulamaya açıldı.
Hendek Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında; vatandaşlar parseline ait yapılaşma koşulları hakkında www.hendek.bel.tr adresinde bulunan e-imar uygulaması http://keos.hendek.bel.tr/imardurumu/index.aspx adresinden sorgulama yapabilecek. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde ada/parsel numarası üzerinden hızlı bir şekilde, zaman kaybına uğramadan bilgiye erişebilecek.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu vatandaşlara yönelik hizmetleri her zaman kolaylaştırmaya yönelik adımlar atıldığının vurgusunu yaparak, “Daha önce kolaylık olsun diye Kaymakamlık, Noter, Tapu gibi kurumlarla bağlantılı işleri olan vatandaşlarımızın işini hızlandırmak adına bazı birimlerimizi Kaymakamlık karşısında Teknik Hizmetler binamızda faaliyete geçirmiştik. Vatandaşlarımız bu uygulamayı çok sevdi. Bunları yaparken diğer yandan teknolojik yenilikleri de bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.
Babaoğlu, “Hizmet içi eğitim ve teknolojik alt yapı yenilemelere bir yenisi daha eklendi. İmar sorgulama gibi vatandaşlarımızın sık sık kullandığı bir hizmeti elektronik ortama taşıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımız e-imar uygulaması üzerinden sorgulanan parselin plan durumu, planı varsa onay tarihi, plan fonksiyonu, çekme mesafeleri, taban alanı katsayısı, kat alanları kat sayısı, maksimum yükseklik yola terk vb. bilgilerin yanı sıra plan notlarına erişerek yapılaşma koşulları hakkında da daha detaylı bilgiye kolayca erişebilecek” diye konuştu.
www.hendek.bel.tr adresine girildiğinde, ana sayfanın sağ tarafında Başkan ve projeler bölümünün bulunduğu alanda sırayla yer alan menülerden E-İMAR uygulamasına girilmelidir. Açılan sayfada ise sorgu alanına ada/parsel bilgisi girildiğinde istenilen bilgiye erişilebilecektir.

Hendek Belediyesinden E-İmar kolaylığı

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Arifiye
Hayat Eczanesi
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