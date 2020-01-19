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  4. Hendek itfaiye hizmet binası yükseliyor

Hendek itfaiye hizmet binası yükseliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 19.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Hendek’te kısa süre önce temeli atılan itfaiye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hendek’te kısa süre önce temeli atılan itfaiye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 600 metrekarelik alanda yükselen proje 8 araçlık garajı ve tüm gereklilikleriyle 91 mahalleye hizmet sunacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek’te inşa edilen itfaiye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hendek Başpınar Mahallesi’nde 2 bin 600 metrekarelik alanda yükselen projenin temeli kısa süre önce Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katılımıyla atılmış, çalışmalar başlatılmıştı. İtfaiye teşkilatının günün modern şartlarına uygun olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Hendek İtfaiye Teşkilatı ile 91 mahalleye hizmet sunacak.
8 araç kapasiteye sahip olacak projede gelinen son noktaya ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Projenin kısa süre içerisinde tamamlanabilmesi için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 araçlık garaj bulunacak olan itfaiye binasında aynı zamanda idari odalar, spor salonu, eğitim salonu, yatakhanelerden oluşan kompleks bir yapı inşa edilecek. Projemizin ofislerden oluşan bölümünde ikinci ve son tabliye betonu atılırken, garaj kısmı ve zemin katı da hızla tamamlayacağız. Modern ve en yeni teknolojilerle donatılacak olan Hendek İtfaiye Teşkilatı 91 mahalleyi kapsayacak, 581 kilometrelik bir alanda 22 personel ile hizmet verecek. İlçemize hayırlı olsun” denildi.

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