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Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladı.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladığını söyledi.

Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladığını söyledi. Hendek Küçük Sanayi sitesinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkanı Babaoğlu, Hendek Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Cengiz Varlıca, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Varlıca ve yönetimi ile esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Babaoğlu, yapılan yol çalışmasının kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi. Babaoğlu Küçük Sanayi Sitesinde çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.
Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladığını belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Küçük Sanayi Sitesinin 380 metre uzunluğundaki yeni dükkanların yapıldığı kısımdaki yan yolda çalışmalarımız başladı. Uzun zamandır tıkalı olduğu için işlevliği bulunmayan yağmursuyu hattı SASKİ ile işbirliğiyle açıldı. Bazı kısımlarda ise ekiplerimiz tarafından yenilemeye gidildi. 8 metre genişliğinde yolda 25 kamyon alt temel ve stabilize malzeme kullanılarak sıkılaştırma yapıldı. Yağmursuyu geçişlerinin yapılmasıyla birlikte bu alanda kilitli parke yapılacak. Esnafımızı tozdan çamurdan kurtarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

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