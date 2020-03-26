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Hendek sokakları köpüklü suyla yıkandıktan sonra ilaçlanıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında gece yarısı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkamasının ve ardından ilaçladı.Korona virüsü tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfektan, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden Hendek Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik harekatı başlattı.

Hendek Belediyesi ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında gece yarısı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkamasının ve ardından ilaçladı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfektan, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden Hendek Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik harekatı başlattı. Ekipler bu kapsamda gün boyu yapılan çalışmaların ardından gece yarısı Osman Yılmaz Caddesinden D-100 karayoluna kadar caddeyi köşe bucak köpüklü su ile temizleyerek yıkadı. Tazyikli su ile yapılan yıkamanın ardından yollar yeniden dezenfektan edildi. Tedbiri elden bırakmadıklarını belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 3 ayrı ekiple tüm şehir genelinde dezenfekte çalışmalarının ara vermeden devam ettiğini ifade etti.
Çalışmaları yerinde inceleyen Babaoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgınıyla alakalı ilçemizde gece gündüz demeden ben ve arkadaşlarım sokaklarda halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz. Sizlerde lütfen evlerinizde kalın ve bizim yapmış olduğumuz çalışmalara bu noktada destek olun. Temizlik çalışmalarımızın yanı sıra halk sağlığı için denetimlerimiz sürüyor. Özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun bir çaba içindeyiz. Devlet millet el ele bu zorlu süreci atlatacağız” dedi.
Sokakların köpüklü suyla yıkanması için çalışmaların günlük olarak belirlenen program dahilinde devam edeceği açıklandı.

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