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Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

04.02.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Hendek Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında ilçede iki ayrı noktaya, ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ kuruldu.Atıkların geri kazandırılması konusunda çalışmalarını sürdüren Hendek Belediyesi, son olarak ilçe merkezindeki iki ayrı noktada Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturdu.

Hendek Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında ilçede iki ayrı noktaya, ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ kuruldu.
Atıkların geri kazandırılması konusunda çalışmalarını sürdüren Hendek Belediyesi, son olarak ilçe merkezindeki iki ayrı noktada Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturdu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, çevrenin ve geleceğin korunması adına ‘sıfır atık’ hedefiyle başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
"Merkezlerin sayısı artacak"
Muammer Sencer Caddesinde ve Yenimahalle Cumhuriyet İlkokulunun önünde Atık Getirme Merkezleri kurulduğunu söyleyen Başkan Babaoğlu, "Şantiyemiz içinde 7 dönüm arazi üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onaylayarak desteklediği Sıfır Atık Merkezi’nin inşa çalışmaları devam ederken, bu kapsamda ilçemizin iki farklı noktasına Atık Getirme Merkezleri kuruldu. Atıkların ayrı ayrı toplanarak, geri kazanmayı amaçlayan bir atık yönetim sistemi oluşturmak adına başlayan bu çalışmalarımız hızla devam edecek. Plastik, elektronik, metal, atık yağı ve kağıt atıkları geri kazanımın başlangıcı olan bu noktada toplanarak, doğaya, çevremize ve geleceğimize zarar vermemesi adına geri dönüşümle kazanım sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tam destek alan Atık Getirme Merkezlerinin sayısı zaman içinde artacak ve şehrimizin tüm muhtelif noktalarında sizlerin hizmetinde olacak. Haydi Hendek, geleceğimize sıfır atıkla değer katalım. Temiz çevre Temiz Hendek" ifadelerini kullandı.

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