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Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:37 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Hendek Belediyesine hibe edilen çöp kamyonun teslim alındığını duyurdu.Hendek halkına daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde hizmet vermek adına araç filosunu genişletmeye devam eden Hendek Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin hibesiyle araç filosunu güçlendirdi.

Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Hendek Belediyesine hibe edilen çöp kamyonun teslim alındığını duyurdu.
Hendek halkına daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde hizmet vermek adına araç filosunu genişletmeye devam eden Hendek Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin hibesiyle araç filosunu güçlendirdi. 7.5 ton kapasiteli çöp kamyonunun ilçe halkının hizmetine sunulduğunu anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Daha temiz ve daha güzel bir Hendek için yaptığımız çalışmalarımıza her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz” dedi.
TBB’ye teşekkür eden Başkan Turgut Babaoğlu, “Yeni çöp kamyonuyla birlikte hizmet kalitesi daha da artacaktır. Güçlü ve planlı bir şekilde büyüyen Hendek geleceğe güvenle bakıyor. Hendek’imize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TBB başta olmak üzere, belediyemizin ihtiyacı olan bu hibe aracın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı

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