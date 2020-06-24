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Hendekli karateciler kupa ve madalyalarına kavuştu

SAKARYA HABERLERİ  | 24.06.2020 16:19 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonu iller arası Karate Liginde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarına kavuştu.Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 13 İl, 55 Kulüp ve 950 sporcunun yarıştığı müsabakalarda Hendek Belediyesi Karate Takımı üstün bir performans sergileyerek başarısına bir yenisini daha ekledi.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonu iller arası Karate Liginde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarına kavuştu.
Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 13 İl, 55 Kulüp ve 950 sporcunun yarıştığı müsabakalarda Hendek Belediyesi Karate Takımı üstün bir performans sergileyerek başarısına bir yenisini daha ekledi. Hendek Belediyesi Karate Takımı genel klasmanı 3. sırada tamamladı. 4 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük ile 17 kupa kazanan Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları için Hendek Atatürk Stadında kupa takdim töreni düzenlendi.
Salgın tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun yanı sıra, Hendek Belediye Başkan Yardımcıları, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Akıcı, Sakarya İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Asbaşkanı Meydan Kobaş, Olimpiyat Hakemi Uğur Kobaş, Karate İl Temsilcisi Hikmet Şaha, Milli Takım ve Hendek Belediyesi Antrenörü Nurkan Kayacık, karate camiasın önde gelen isimleri, sporcular ve aileleri katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan tüm sporcuları tebrik ederek, teknik ekibi ve ailelerini kutladı.
Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcularını tebrik eden Başkan Turgut Babaoğlu, “Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Teknik ekibimizin özverili çalışmaları ve sporcularımızın başarıları bizleri her zaman gururlandırıyor. Derece alarak madalyalarına ve kupalarına kavuşan sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sevincimizi bizimle paylaşan Federasyon Başkanımızı burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisinin Hendek’e verdiği bu önem başarılarımızın artmasına vesile oluyor. Bu yüzden Federasyon Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Daha başarılı işler ve hizmetler yapacaklarına canı gönülden inanıyoruz” dedi.

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