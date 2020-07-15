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Hendek’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hendek protokolü Hendek’li şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hendek’te şehit kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hendek protokolü Hendek’li şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hendek’te şehit kabirleri ziyaret edildi. Ziyarete, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Tüm Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Emin Kula, Hendek Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrakoğlu’nun yanı sıra Vakıflar Bankası Hendek Şube Müdürü Seydi Çetinkaya şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Hendek Müftüsü Murtaza Gür tarafından Şehitlerin kabri başında dualar okunarak ziyaret sona erdi.

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