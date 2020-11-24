YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Hendek’te 19 adet taşınmazdan 8’i ihaleye çıktı

Hendek’te 19 adet taşınmazdan 8’i ihaleye çıktı

SAKARYA HABERLERİ  | 24.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi tarafından tarla, topraklık ve arsa vasfında bulunan 19 adet taşınmazdan 8’i ihaleye çıktı.Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45’nci Maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) Usulüne göre ihaleye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık etti.

Hendek Belediyesi tarafından tarla, topraklık ve arsa vasfında bulunan 19 adet taşınmazdan 8’i ihaleye çıktı.
Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45’nci Maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) Usulüne göre ihaleye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık etti. MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu ile teklif veren vatandaşlar katıldı. Toplamda 14 isteklinin teklif verdiği ihaleler sonrasında Başkan Babaoğlu katılımcılara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:05

Sakarya Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Cerrahoğlu Eczanesi
Adapazari
Erdem Eczanesi
Yenikent
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Uğur Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.