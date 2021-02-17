Hendek’te 91 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hendek Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından şehir merkezi ve yüksek kesimler başta olmak üzere 91 mahallede karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda ilerleyen ekipler, kar yağışından dolayı ulaşımın aksadığı mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüterek ulaşımın sürekli açık kalmasını sağlıyor.

Yoğun kar yağışı Dikmen, Sümbüllü, Keremali Gölyayla, Göksu, Aksu, Karadere ve Kurtuluş bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı boyunca Hendek Belediyesi ekipleri 24 saat kar nöbetine devam etti. Hendek Belediyesi ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, yağıştan dolayı kapanan mahalle yollarına anında müdahale ederek günlük yaşamın aksamaması ve yolların açık kalması adına yoğun mesai harcıyor. Ekipler yaya yolları, üst geçitler ve ağaçlarda kar temizleme çalışmalarını da sürdürürken yoğun seferlik ara vermeden devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Karla mücadele ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında, yolların açık kalması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm ekiplerimizle 24 saat kesintisiz sahadayız. Sokaklarımızla koordineli çalışıyor, gelen taleplere anında müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimizin kar yağışı dolayısıyla sorun yaşamaması adına tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, sahada çalışan ve yolların açık kalması için üstün çaba sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.

Öte yandan, Hendek Belediyesi tarafından kiralanan traktörlerle çalışmalara destek veren vatandaşlar, muhtarlar ile koordineli bir şekilde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ise aralıklarla devam eden kar yağışı süresince ilçe merkezinde bulunan mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi ve günlük yaşamlarında aksamalara mahal vermemesi adına ilçe merkezinde 24 saat kar ve buzla mücadele çalışmaları sürmekte.

