YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Hendek’te 91 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hendek’te 91 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor

17.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hendek Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından şehir merkezi ve yüksek kesimler başta olmak üzere 91 mahallede karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hendek Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından şehir merkezi ve yüksek kesimler başta olmak üzere 91 mahallede karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda ilerleyen ekipler, kar yağışından dolayı ulaşımın aksadığı mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüterek ulaşımın sürekli açık kalmasını sağlıyor.
Yoğun kar yağışı Dikmen, Sümbüllü, Keremali Gölyayla, Göksu, Aksu, Karadere ve Kurtuluş bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı boyunca Hendek Belediyesi ekipleri 24 saat kar nöbetine devam etti. Hendek Belediyesi ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, yağıştan dolayı kapanan mahalle yollarına anında müdahale ederek günlük yaşamın aksamaması ve yolların açık kalması adına yoğun mesai harcıyor. Ekipler yaya yolları, üst geçitler ve ağaçlarda kar temizleme çalışmalarını da sürdürürken yoğun seferlik ara vermeden devam ediyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Karla mücadele ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında, yolların açık kalması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm ekiplerimizle 24 saat kesintisiz sahadayız. Sokaklarımızla koordineli çalışıyor, gelen taleplere anında müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimizin kar yağışı dolayısıyla sorun yaşamaması adına tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, sahada çalışan ve yolların açık kalması için üstün çaba sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.
Öte yandan, Hendek Belediyesi tarafından kiralanan traktörlerle çalışmalara destek veren vatandaşlar, muhtarlar ile koordineli bir şekilde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ise aralıklarla devam eden kar yağışı süresince ilçe merkezinde bulunan mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi ve günlük yaşamlarında aksamalara mahal vermemesi adına ilçe merkezinde 24 saat kar ve buzla mücadele çalışmaları sürmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:17
İkindi
16:13
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Çarşamba

Dilek Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Pelin Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Diğer Haberler

Sakarya’da 42 grup yolu ulaşıma açıldı

Sakarya’da 42 grup yolu ulaşıma açıldı

SUBÜ, Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer aldı

SUBÜ, Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer aldı

Serdivan Belediyesi bin 835 sokakta karla mücadelesini sürdürüyor

Serdivan Belediyesi bin 835 sokakta karla mücadelesini sürdürüyor

Hendek’te 91 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hendek’te 91 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yaşlıların ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanıyor

Yaşlıların ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanıyor

Olimpik Grekoromende Büyükşehirli 5 sporcu Milli takıma seçildi

Olimpik Grekoromende Büyükşehirli 5 sporcu Milli takıma seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.