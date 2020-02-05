Hendek’te karla mücadele sürüyor

Hendek Belediyesine bağlı karla mücadele timi, ilçenin yüksek kesimlerinde yaklaşık bir aydır etkili olan karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Kar yağışında herhangi bir sorun yaşanmaması ve yolların kapanmaması için 7/24 görev yapmaya hazır ‘Kar ve buzla mücadele timi’ kurulmasının ardından, ekipler Dikmen, Aksu, Güney ve Kurtuluş mahallelerinde yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması, yolların kapanmaması ve buzlanmaya karşı önlem olarak ekipmanlar tam manasıyla hazır hale getirilmişti. Tim çalışmalarına başlarken, yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Turgut Babaoğlu, “Kar yağışı başladığı andan itibaren Hendek halkı için gece gündüz demeden yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için görevlerini hassasiyetle sürdürüyor. Meteorolojiden gelen tüm uyarıları da takip ediyoruz. Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumları 444 54 03 İletişim Merkezini arayarak ya da 0555 888 54 03 numaralı WhatsApp hattımıza yazarak belediyemize iletebilirler” dedi.

