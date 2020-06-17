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Hendek’te kurban satış yerleri denetleniyor

SAKARYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde üreticinin ve vatandaşın mağdur olmaması için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına başladı.Kurban bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık telaşı başladı.

Hendek’te kurban satış yerleri denetleniyor

Hendek Belediyesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde üreticinin ve vatandaşın mağdur olmaması için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına başladı.
Kurban bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık telaşı başladı. Hem üreticinin hem de vatandaşların mağdur olmaması için denetimlere başlayan Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri de üreticileri uyması gereken kurallar konusunda uyarıyor. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerde salgın önlemleri hakkında bilgilendirmeler yaparak üreticilerin taleplerini dinledi. Üreticiler Hendek Belediyesi ekiplerine hassasiyetleri ve bilgilendirmesi için teşekkür ederken, Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ekiplerimiz kimsenin mağdur olmaması için görevlerinin başındadır. Denetimlerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Salgın tedbirlerini elden bırakmadan kurallara uyarak güzel bayramlarda buluşmayı ümit ediyoruz” denildi.

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