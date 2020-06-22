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Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 22.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip tarafından, sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadele kapsamında başlatılan ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor.Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personeller ile çevreye hiçbir şekilde zararı bulunmayan ve standartlara uygun olarak yürütülen ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip tarafından, sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadele kapsamında başlatılan ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor.
Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personeller ile çevreye hiçbir şekilde zararı bulunmayan ve standartlara uygun olarak yürütülen ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor. Yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yürüten ekipler, program dahilinde çalışmalarına hız kesmeden ediyor.
Gün boyu larva ile mücadele eden ekipler, Hendek’in genelini kapsayan ilaçlama çalışmalarını da belirlenen programa sadık kalarak gece geç vakitlere kadar sürdürüyor. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadele aralıksız devam edecek. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürecek. Vatandaşlarımızdan gelen tüm taleplerde de bu alanda anında yerine getirilecektir” denildi.

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