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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

02.03.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 30 - İzlanda: 29

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 30-29 mağlup etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-15 İzlanda üstünlüğüyle sona erdi.

Büyük mücadelenin yaşandığı ikinci yarıda rakibine üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Gruptaki dördüncü maçını 6 Mart'ta deplasmanda İzlanda ile yapacak olan milliler, Sırbistan ve İsveç ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmişti.

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