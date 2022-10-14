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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

14.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyespor,: 31 - AESH Pylea : 27

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan’ın AESH Pylea takımını 31-27 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 17-11 önde tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akdeniz Üniversitesi hentbol

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