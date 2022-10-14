Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan’ın AESH Pylea takımını 31-27 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 17-11 önde tamamladı.



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