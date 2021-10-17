YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

17.10.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25 - HCB Karvina: 32 - İlk maçı da 32-26 kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyona veda etti

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-25 yenilerek organizasyona veda etti.

Karvina-Nove Mesto kentinde oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 14-12 önde tamamladı.

Dün oynanan ilk karşılaşmayı da 32-26 kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyona veda etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"
Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştuSilivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:55
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.