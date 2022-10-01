Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 31-25 mağlup etti.

THF Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 16-16 beraberlikle tamamladı.

Ligde Sakarya Büyükşehir Belediyespor dördüncü galibiyetini kazanırken, Spor Toto ise ilk yenilgisini aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz