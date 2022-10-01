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Hentbol: Erkekler Süper Lig

01.10.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 25 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 31

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 31-25 mağlup etti.

THF Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 16-16 beraberlikle tamamladı.

Ligde Sakarya Büyükşehir Belediyespor dördüncü galibiyetini kazanırken, Spor Toto ise ilk yenilgisini aldı.

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