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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

29.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Aygaz: 28 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30 - İzmir temsilcisi, kupanın sahibi oldu

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Salon: Porsuk

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Beşiktaş Aygaz: Taner Günay (Burak Turan), Enis Harun Hacıoğlu 3, Ömer Ozan Arifoğlu 3, Genco İlanç 8, Görkem Biçer 10, Kaabeche 2, Onur Ersin 2, Mehmet Demirezen

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Sapun (Gökhan Şanlı), Orhan Sirgeligil 3, Şenol Boyar 3, Gökhan Örnek 9, Tolga Özbahar 7, Nevzat Kerem Direk 1, Mert Geçgel 1, Tiukin 2, Stojanovic 4, Refik Tuğyan

Devre: 17-14

Diskalifiye: Refik Tuğyan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

İki dakika cezası alanlar: Kaabeche (2), Mehmet Demirezen (Beşiktaş Aygaz), Orhan Sirgeligil, Stojanovic (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nı kazandı.

Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor

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