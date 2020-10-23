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Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

25 Ekim Pazar:

12.00 Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavak (Aksaray)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

- Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Göztepe (Muğla Menteşe)

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

15.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (R. Şahin Köktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Güneysu-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

17.30 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Antalyaspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

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İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:53
İkindi
15:50
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
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