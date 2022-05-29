Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş, Eskişehir Ormanspor'u 36-28 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki üçüncülük maçında Beşiktaş ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını Eskişehir Ormanspor, 16-15 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, parkeden 36-28 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nı üçüncü tamamladı.



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