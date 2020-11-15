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Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

ANTALYA HABERLERİ  | 15.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor: 32 - KHF Ferizaj: 16

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Marina Duplii (Ukrayna), Olena Pobedrina (Ukrayna)

Muratpaşa Belediyespor: Beyzanur Türkyılmaz 1, Cansu Akalın , Didem Hoşgör, Gül Bozdoğan, Saliha Çelik 2, Gülsüm Güleçyüz 2, İrem Köseler 4, Merve Özkaşıkçı 5, Ayşenur Şensöz, Zeynep Ersöz 3, Darina Shulega, Nur Kılıç 4, Öznur Özdemir, Betül Karaaslan 1, Ayşenur Sormaz 4, Gizem Yapıcı 6

KHF Ferizaj: Rashiti, Stojkovska , Basha , Kelmendi 5, Huruglica, Domaneku 3, Kupina 2, Trenoska, Sylejmani 2, Stagova 3, Qerkini 1

İlk yarı: 16-4

İki dakika cezası alanlar: Gizem Yapıcı (2), Ayşenur Sormaz (Muratpaşa Belediyespor), Sylejmani (2) (KHF Ferizaj)

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ikinci maçında Kosova'nın KHF Ferizaj takımını 32-16 yendi.

Muratpaşa Belediyespor, bu sonuçla 4. tura yükseldi.

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