Hentbol: Kadınlar Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 5. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-23 yendi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da 17-12 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, bu galibiyetle ligde 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Beşinci maçından da yenilgiyle ayrılan Anadolu Üniversitesi ise son sırada kaldı.



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