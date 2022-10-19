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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

19.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi: 23 - Kastamonu Belediyespor: 38

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 5. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-23 yendi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da 17-12 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, bu galibiyetle ligde 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Beşinci maçından da yenilgiyle ayrılan Anadolu Üniversitesi ise son sırada kaldı.

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