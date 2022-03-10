Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası C Grubu'nda iki maç oynandı.

Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 46-13 yendi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor'u 26-22 mağlup etti.



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