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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

10.03.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 46-13 ve Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor'u 26-22 yendi

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası C Grubu'nda iki maç oynandı.

Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 46-13 yendi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor'u 26-22 mağlup etti.

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