Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı.
Yeni Mahalle, Safranbolu ve Gökşen Yücel spor salonlarında gerçekleştirilen müsabakalara, 47 kulüpten yaklaşık bin sporcu, antrenör ve idareci katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, maçların sabah saatlerinde başladığını söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanından 47 kulübün şampiyonaya katıldığını belirten Güven, Karabük olarak bu tür organizasyonları her zaman önemsediklerini kaydetti.
Şampiyona, 16 Nisan'da sona erecek.
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