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Hentbol maçları şehitlere saygı duruşu ile başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Erzurum’da düzenlenen Liseler arası Kız-Erkek Hentbol Grup Şampiyonası başladı.

Erzurum’da düzenlenen Liseler arası Kız-Erkek Hentbol Grup Şampiyonası başladı. Açılış seremonisinde kafileler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Başımız Sağ olsun’ pankartı ile şehitlere saygı duruşunda bulundu.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı Liseler arası Hentbol Grup Şampiyonası başladı.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu’nda başlayan hentbol grup maçlarına Erzurum’un yanı sıra Ağrı, Erzincan, Van, Kars, Muş, Elazığ, Artvin, Iğdır, Siirt ve Tunceli illerinden 10 kız 11 erkek takımı şampiyonluk için mücadele veriyor.
Hentbol Grup Şampiyonası’nın açılış seremonisinde İdlib’te hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırlattığı ‘Başımız sağ olsun’ pankartını açan kafileler, saygı duruşunda bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu.
Şampiyonanın açılında konuşma yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Acımız ve üzüntümüz büyük. Ancak Kahraman Mehmetçiğimiz, bizi korumak ve terörün kökünü kazmak için sınırda harekat başlattı. Allah ordumuzu, askerimizi ve güvenlik kuvvetlerimizi muzaffer eylesin” dedi.
BAHAR KALKANI HAREKATINA DESTEK
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Kampüsü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen hentbol grup şampiyonası açılışında sporcular Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatını destekledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Allah Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin. İnşallah, Mehmetçiğimiz terörün kökünü kazıyacak” dedi.
Açılış seremonisi ve konuşmaların ardından müsabakalar başladı. Şampiyona’da Erzurum’u Liseli Kızlarda Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsil ederken, erkeklerde ise Erzurum Spor Lisesi temsil ediyor.
Açılış seremonisine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Milli Eğitim Müdürlüğü İl Koordinatörlerinden Zeyit Palabıyık, Erzurum GSİM Okul Sporları Servisinden Buket Sevindik, Muhammet Mavibaş ve diğer yetkililer katıldı.

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